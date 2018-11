Serie B, Nesta batte Oddo: Perugia-Crotone 2-1

Il Crotone combatte ma deve arrendersi al Curi contro il Perugia che vince 2-1 nell'anticipo del 12/o turno di serie B. Una partita vivace, cominciata col piglio giusto dalla squadra di Oddo, pericolosa con Firenze e Sampirisi (6' e 9'). Al Perugia, che spreca un ghiotto contropiede all'8, servono venti minuti per andare in pressing. Prima sfiorano il gol Melchiorri e Kinglsley, poi segna Verre (24'). La prima vera risposta dei calabresi arriva al 38', quando Firenze sfiora il pari di testa, ma trova Gabriel pronto fra i pali. È all'11 della ripresa che arriva l'1-1: fallo in area di Gyomber, dal dischetto non sbaglia Nwankwo. Al 19' proprio una deviazione di testa del nigeriano su punizione di Falasco a riportare in vantaggio i biancorossi, che nel finale non concretizzano due grandi occasioni. Per la squadra di Nesta tre punti d'oro e il momentaneo quinto posto a 17 punti con la Salernitana.

