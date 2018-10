Serie B, l'Entella: «Fiducia nel Tar»

Domani il Tar del Lazio esaminerà il ricorso presentato dalla Lega di B e dalla Figc contro la sentenza del mese scorso del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che deliberando sul caso-Cesena avrebbe virtualmente riammesso in serie B la Virtus Entella. La Lega di B, alla vigilia dell'udienza, ha diffuso una nota, esprimendo «fiducia che la giustizia amministrativa - in un momento in cui, la giustizia sportiva è condizionata da frizioni interne all'istituzione - metta fine a questa sconcertante situazione nata dalla decisione del Collegio, arrivata un mese dopo rispetto alla giustizia endofederale e a campionato già iniziato, ponendosi tra l'altro in contrasto con le direttive che non consentono la revisione di risultati già omologati». «La Lega B - prosegue la nota - ha dato inizio al campionato con le 19 squadre che, dopo aver acquisito il diritto sul campo a partecipare al torneo, hanno ottenuto la licenza dalla Figc per l'iscrizione. La decisione è stata assunta in conformità ai provvedimenti del Commissario, Roberto Fabbricini, che ha voluto perseguire l'interesse primario della disputa dei campionati». «La Virtus Entella, che non ha mai contestato i provvedimenti presi da Fabbricini - aggiunge la Lega -, cerca di acquisire il diritto a partecipare al torneo dando corso a diverse azioni giudiziarie. Operazione che ha già portato e porterà una nuova coda di ricorsi. Ad esempio, l'istanza presentata dal Novara che chiede la ridisputa degli ultimi playout, in virtù della classifica rimodulata, o in alternativa l'iscrizione in sovrannumero, sul presupposto che la collocazione del Cesena all'ultimo posto avrebbe portato il Novara in quartultima e l'Entella in quintultima posizione, con il diritto per entrambe di giocare i playout».

