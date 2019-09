Serie B, Inzaghi sorpassa Ventura: Salernitana-Benevento 0-2

Gian Piero Ventura va ko contro Filippo Inzaghi. La Salernitana cade in casa contro il Benevento (0-2) nel posticipo della terza giornata della serie B di calcio. Le reti, entrambe nella ripresa, sono state realizzate da Viola (16') e Sau (20'). Il Benevento sale al secondo posto in classifica con 7 punti in scia dell'Entella che è prima con dall'Entella che è prima a punteggio pieno con 9. La Salernitana incassa la prima sconfitta e resta a quota 6. Ultimo aggiornamento: 00:31





