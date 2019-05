Il Lecce torna in serie A, il Foggia scende in C

Ultimo aggiornamento: 17:42

Il Lecce batte lo Spezia 2-1 (2-0) nella 38^ e ultima giornata di serie B e conquista la promozione diretta in serie A. In gol per i pugliesi nel primo tempo Petriccione (9') e La Mantia (27'), nella ripresa Capradossi (38') per gli ospiti.E’ la serie A del Lecce, 7 anni dopo, non del Palermo, che anzi per i problemi contabili potrebbe retrocedere. Si salva il Venezia, capace di rovesciare il Carpi, già retrocesso, con la tripletta di Zigoni, torna in C dopo due stagioni il Foggia, che senza la penalizzazione sarebbe rimasto a metà classifica. Il playout sarà tra Salernitana, sconfitta a Pescara, e il Venezia: ai campani non basta il ritorno di Menichini, appena subentrato a a Gregucci, che sostituì il dimissionato Colantuono.Ai playoff lo Spezia, nonostante la sconfitta in Puglia, il Verona e il Cittadella, da 2-0 a 2-2 a Palermo. Fuori la Cremonese e il Perugia, nonostante il successo in questo scontro diretto. Salvo il Crotone. I verdetti sono tutti equi, nel senso che negli occhi resta il merito, di continuità o tasso di spettacolarità, con l’eccezione del Foggia, talvolta davvero convincente.Il Venezia evita la C dopo due stagioni, il presidente Joe Tacopina aveva levato all’Inter primavera Stefano Vecchi, tecnico campione d’Italia, ha avuto troppa fretta nel licenziarlo, Zenga aveva impattato bene, poi è andato in crisi. Con Serse Cosmi la situazione è peggiorata, come gioco, e anche oggi i rischi sono stati enormi. E’ la salvezza di Roberto Breda, subentrato a Lucarelli, al debutto in B, nella sua Livorno. Un anno fa, il tecnico veneto fu licenziato dal presidente del Perugia Santopadre, ingiustamente, Nesta non ha fatto meglio, mentre Breda non sbaglia mai.Spezia e Cittadella meritano i playoff per avere sempre ricercato il gioco, la Cremonese aveva rischiato la C.Il quadro dei playoff: martedì 21 maggio alle 21 Pescara-Cittadella (chi passa è atteso dal Benevento), mercoledì 22 Verona-Spezia (la vincente contro il Palermo).Brescia-Benevento 2-3: 4’ Di Chiara (Ben) aut, 9’ Armenteros (Ben), 30’ Bisoli (Br), 36’ Insigne (Ben); 7’ st Armenteros.Le rondinelle restano con appena un punto sul Lecce, il Benevento si candida alla promozione tramite i playoff, spera di superare il Palermo, sul campo, in attesa magari che il verdetto del campo sia modificato a tavolino, per i rosanero. Nel finale, Bandinelli tocca Torregrossa, Graziano Gori a 39 anni respinge il rigore. Alla fine è la festa per il ritorno in A del Brescia.Carpi-Venezia 2-3: 16’ Cissé (C) rig; st 2’ Coulibaly (C), 19’, 43’ e 47’ Zigoni (V).Castori ha fatto il possibile per salvare i biancorossi, da sostituto dell’esordiente Chezzi. Il vantaggio è su rigore procurato da Marsura. Nel secondo tempo è determinante l’espulsione al 4’ di Buongiorno, la seconda ammonizione è per il fallo su Bruscagin. Con Inzaghi, il Venezia era arrivato in semifinale playoff, disputerà i playout da favorita, con la Salernitana. La tripletta è di Zigoni, da subentrato, assist di Modolo e Bentivoglio.Crotone-Ascoli 3-0: 40’ Simy; st 3’ Pettinari, 12’ Benali.I calabresi hanno un potenziale da serie A, ci riproveranno la prossima stagione, bastava che il presidente Vrenna pazientasse, anzichè sostituire Stroppa con Massimo Oddo e poi richiamare il tecnico che segnò in una finale di coppa Intercontinentale, con il Milan. Il primo suggerimento vincente è di Molina, sul raddoppio sbaglia Ardemagni, l'assist è di Simy.Lecce-Spezia 2-1: 9’ Petriccione (L), 27’ La Mantia (L); 38’ st Capradossi.Dunque è la serie A di Liverani, che firmò l’ultima salvezza in B della Ternana. In sovrappeso, rispetto a quando debuttò in nazionale e da quando gestiva il centrocampo della Lazio, Fabio Liverani è stato confermato sino al 2022, aveva debuttato in A al Genoa, da ex, ma il presidente Preziosi lo licenziò dopo sole 5 gare, ha solo 43 anni.I giallorossi firmano il doppio salto, come il Cesena di Bisoli e il Novara di Tesser, e come gli stessi salentini, con Ventura, da metà anni ’90. Regolano lo Spezia, sempre insidioso. Il Palermo si era fatto rimontare dal Cittadella, al Lecce sarebbe bastato anche il pari. I due assist sono di Falco, Venuti evita l'1-1, sulla parata di Vigorito.Commossi Liverani e La Mantia. all'8° gol di testa della stagione. Il sud avrà una seconda squadra, dietro al Napoli, nella serie A 2019-2020.Padova-Livorno 1-1: 32’ Giannetti (L); 21’ st Mazzocco.Pregevole il vantaggio amaranto, di testa, sul cross da destra di Agazzi, il pari è di uno fra i meno brillanti, Mazzocco, su servizio di Ceccarelli: è tra i protagonisti della risalita dei biancoscudati e magari resterà per riprovarci. Difficile che resti il tecnico Centurioni, arrivato dalla primavera, al posto del Bisoli bis, nonostante i 5 risultati utili finali.Palermo-Cittadella 2-2: 21’ Nestorovski (P), 23’ Trajkovski (P); st 20’ Diaw (C), 37’ Adorni.Il raddoppio è in fuorigioco, sul lancio rasoterra da metà campo di Nestorovski, uscito per infortunio. I granata pareggiano dal ritorno in B sono sempre davanti ai playoff. La rimonta è con il senegalese Diaw, da subentrato, impatta Adorni con un tocco ravvicinato.Perugia-Cremonese 3-1: 5’ Vido (P), 44’ Piccolo (C); st 40’ Koaun, 48’ Vido.Segna subito Luca Vido, il pari di Piccolo è splendido, da fuori, risolve l’ivoriano Kouan. Nesta dovrebbe restare, Rastelli è subentrato a Mandorlini, aveva rischiato l'esonero, sarà confermato.Pescara-Salernitana 2-0: st 33’ Bettella, 46’ Ciofani.E’ il primo gol da professionista per Bettella, classe 2000, con il destro dalla media distanza, arriva dall’Inter e poi dall’Atalanta primavera. Raddoppia Matteo Ciofani.Verona-Foggia 2-1: st 8’ Iemmello (F), 21’ e 35’ rig Di Carmine.Firme d’autore per i gol al Bentegodi, Samuel Di Carmine salva la stagione gialloblù. Colombatto conquista il rigore grazie al tocco di Martinelli, errato. Aglietti è riuscito a stimolare la reazione, da subentrato a Grosso. Ha sbagliato il presidente rossonero Lucio Fares a licenziare Grassadonia, l'interregno dell'altro ex Padalino è stato negativo. A 7' dalla fine l'espulsione di Almici, per doppia ammonizione.Classifica: Brescia 67, Lecce 66; Palermo 63, Benevento 60, Pescara 55, Verona 52, Spezia e Cittadella 51; Perugia 50, Cremonese 49, Cosenza 46, Crotone e Ascoli 43, Livorno 39; Venezia e Salernitana 38; Foggia (-6) 37, Padova 31, Carpi 29.