Serie B, il giudice sportivo ferma Golemic del Crotone per 5 giornate

Stangata per Vladimir Golemic del Crotone: 5 turni di squalifica. Il giudice sportivo di Serie B lo ha fermato «per avere, al 47° del secondo tempo, cercando di avvicinarsi ad un Assistente, strattonato con veemenza un calciatore avversario causandone la caduta, e rivolto allo stesso Assistente, con una condotta evidentemente intimidatoria, espressioni gravemente minacciose». Tre turni di stop per Riccardo Maniero e Antonio Porcino. L'attaccante del Cosenza «per avere, al 51° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto», il centrocampista del Livorno per «comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 5° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante». Una giornata di squalifica invece per Giuseppe Bellusci (Palermo), Mauro Vigorito e Andrea La Mantia (Lecce), Bertand Yves Baraye (Padova), Samuel Gustafson (Verona), Emmanuel Gyasi (Spezia), Jacopo Segre (Venezia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA