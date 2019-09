Serie B, Galano firma il successo del Pescara a Cosenza, due pali salvano l'Empoli a Crotone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In serie B è stato un pomeriggio calabrese, ma non sul piano dei risultati. A Cosenza, il Pescara passa per 2-1, a Crotone l’Empoli tiene lo 0-0, graziato da due pali.1-2: 30’ Tumminello (P) rig; st 25’ Sciaudone (C), 43’ Galano (P).I padroni di casa partono bene, Lazaar crossa da sinistra, Bruccini aggancia in area senza trovare la porta. Al San Vito fa caldo, serve il cooling break. Poi Vitturini ferma il cosentino Koné lanciato verso la porta, sul capovolgimento di fronte Sciaudone tocca Di Grazia in area e Illuzzi (fra gli arbitri debuttanti in questa stagione) fischia il rigore, dal dischetto Tumminello è preciso, uscirà per una torsione innaturale a un ginocchio. Assist di Memushaj, Galano fallisce il raddoppio da buona posizione, comunque è in forma.Nella ripresa il classico arrembare silano, il pari arriva con il sinistro da 25 metri di Sciaudone: con 47 reti da professionista, è fra i centrocampisti più prolifici del calcio italiano. Quando tutto fa pensare che resti la parità, Kastanos recupera palla e lancia Galano, che entra in area e infila di sinistro.0-0I toscani, favoriti per il ritorno in serie A, non sono ancora in palla. A differenza di Benali, un lusso per la serie B, comunque impreciso in tre occasioni nei primi 5’. La squadra di Stroppa si ferma due volte al palo: Molina crossa da destra, l’ex Dezi per alleggerire fa autopalo; angolo di Barberis, Gigliotti coglie lo stesso legno. Cordaz nega il vantaggio a Dezi, poi Benali perde palla vicino all’area, Dezi serve Moreo, che a porta vuota impatta su Gigliotti, in scivolata. La formazione di Bucchi prova a vincere, sono però Maxi Lopez (al debutto in Calabria) e Zanellato a sfiorare il vantaggio per il Crotone.