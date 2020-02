Serie B, due rigori per l'Entella ridimensionano Legrottaglie. Chievo superiore, a Pisa, ma è 1-1

Ultimo aggiornamento: 17:57

C’è anche l’Entella, per la serie A, grazie a due rigori, sul Pescara. Roberto Boscaglia fu l’uomo della prima serie B del Trapani, a Brescia meritava maggiore pazienza, da Cellino, a Chiavari ha centrato il ritorno in serie B con difficoltà e adesso è a 3 punti dalle seconde, Crotone e Frosinone. Cade il Pescara, di Nicola Legrottaglie, l’ultracattolico che aveva allenato solo l’Akragas, in serie C, dove si dimise, 4 anni fa. Da subentrato a Luciano Zauri, altro debuttante, era in buon momento, prima della caduta di oggi. Palo di Giuseppe De Luca al 32’, poi il primo rigore, Zappa colpisce Mazzitelli, Sozza fischia, De Luca trasforma. Bettella impegna il portiere ligure Contini. Alla ripresa Rodriguez calcia, Crecco tocca con la mano, è di nuovo penalty, trasformato dallo spagnolo. Al 29’ traversa di Memushaj, per gli abruzzesi.Il Chievo avanza all’Arena Garibaldi, il Pisa pareggia 1-1 e veleggia verso la salvezza, i veronesi faticano anche solo a mantenere la posizione playoff. Match vivace, con Gucher pericoloso per i nerazzurri. Il vantaggio è veneto, pennellata di Giaccherini, 33 anni, e Meggiorini è spettacolare, in acrobazia. Gucher guida l’assalto toscano, Ceter manca il raddoppio e poi Caracciolo salva sulla linea, sul pallonetto del colombiano. Anche Djordjevic si fa vivo per il Chievo. Nel secondo tempo si vede Masucci, è peraltro Lisi a pareggiare con il destro dal limite. Marconi accarezza il sorpasso, ma a 5’ dalla fine Soddimo si fa espellere per il pestone su Garritano, così il Pisa finisce in 10. Le ultime chances sono per Djordjevic e per Vignato (salvantaggio di Gucher,sulla linea), la formazione di Marcolini ha costruito di più, meritava i tre punti.