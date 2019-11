Serie B, Cosenza-Spezia 1-1: Ragusa replica a Rivière. Espulso Ramos

Pareggio tra il Cosenza e lo Spezia (1-1) nell'anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Il risultato del match allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza non cambia dunque la classfica. Il Cosenza rimane terzultimo, adesso con 13 punti, e lo Spezia quintultimo salendo a 16. I gol sono stati messi a segno da Rivière dopo 38' di gioco, su assist di Baez, per i padroni di casa; da Ragusa per i liguri, su passaggio di Gudjohnsen, al 18' della ripresa. Lo Spezia ha giocato dal 25' del secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Ramos (doppio giallo). Ultimo aggiornamento: 23:38





