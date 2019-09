Serie B, Benevento beffato dall'Entella (1-1), il Pordenone resiste a Verona in 9. Poker del Trapani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Benevento manca l’aggancio all’Empoli, in testa, è parità anche nel derby di nordest, nonostante oltre mezz’ora con due uomini in più per il Chievo. All’improvviso la prima vittoria esterna del Trapani, dopo il primo punto.1-1: 20' Kragl (B), 82' Sernicola (V).I sanniti fanno la partita, il tedesco Kragl è in giornata, segna al terzo tentativo, su cross di Letizia. La squadra di Chiavari fa la partita difensiva di sempre, con formazioni superiori, gli uomini di Pippo Inzaghi creano parecchie occasioni. Nel finale Caldirola e Coda (chiude il portiere Nikita Contini) mancano il raddoppio. Il pari è beffardo, Sernicola da distanza ravvicinata, con deviazione, supera Montipò. Addirittura 22 tiri per gli stregoni, ma la superiorità di possesso palla è ligure. Sempre tonico il difensore giallorosso Letizia.1-1: 10’ Strizzolo (P), 9’ st Djordjevic.Cross di Chiaretti, Strizzolo di testa fa avanzare i ramarri. La squadra di Verona insegue il pari con Djordjevic, Di Gregorio si esalta. Alla ripresa la seconda ammonizione per Strizzolo agevola la rimonta gialloblù. Angolo, Djordjevic prevale su Pasa e conferma il momento super. Al 13’ Chiaretti, ammonito pochi istanti prima, entra in ritardo su Esposito, l’espulsione è inevitabile. Non basta al Chievo oltre mezz’ora in 11 contro 9 per vincere.2-4: 19' Nzola (T), 34' Luperini (T), 39' Ragusa (S), 41’ Pettinari (T); st 15’ Pettinari, 29' Bartolomei (S).Vincenzo Italiano aveva fatto ritornare i siciliani in B, nonostante i giocatori avessero messo in mora la società, durante i playoff, fatica con l’ambizioso Spezia del patron Volpi, sempre alla ricerca di una storica serie A. Il Trapani era ultimo, aveva appena ottenuto il primo punto, il successo al Picco era imprevedibile.Il portiere aquilotto Krapikas calcia ma colpisce Nzola, la carambola manda la palla in gol. Il raddoppio su assist di Pettinari per Luperini. Ragusa accorcia le distanze, è però il destro di Pettinari a portare all’1-3. Altro destro per la quarterna del romano ed ex giallorosso Steafno Pettinari. E’ tardivo il 2-4 di Bartolomei, sempre fra i migliori tiratori della categoria.