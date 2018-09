Serie B, Balata: «Nessuna chiusura verso l'Entella»

«Sull'Entella non c'è stato nessun atteggiamento di chiusura, lo abbiamo affermato in consiglio. Abbiamo solo chiesto di capire se quella decisione del Collegio di Garanzia è applicabile e come». Così il presidente della Lega di B, Mauro Balata, sul possibile reintegro dell'Entella nel campionato cadetto a seguito della sentenza del Collegio di Garanzia che di fatto retrocede all'ultimo posto dello scorso campionato il Cesena con conseguente 'salvezzà dei liguri. Situazione sempre in stand by perché in attesa del Tar del Lazio, che si riunirà domani per discutere i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli ed eventualmente del Collegio di Garanzia, la cui udienza è fissata al 28 settembre. «Noi abbiamo un campionato già iniziato e alla quinta giornata - aggiunge Balata alla final conference del progetto Briswa (progetto cofinanziato dalla commissione europea contro il razzismo nello sport) che si è tenuta al Link Campus University di Roma - è ovvio che dobbiamo fare attenzione nel tutelare il valore del nostro campionato. Molti presidenti di B disponibili a giocare a 20? Mi risulta che fossero molto pochi». «L'Entella - ha concluso - è una delle migliori società del panorama calcistico italiano e il proprietario, Gozzi, è un mecenate che la gestisce benissimo e con il quale ho un rapporto ottimo. C'è solo l'esigenza che un organo ci faccia capire al meglio come interpretare la decisione del Collegio di Garanzia».

