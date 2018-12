Serie A, la Var sbanda sul doppio binario: accesa sui falli di mano, spenta sul resto

Una Var così non ha più senso, tanto vale spegnerla. Almeno le colpe di errori e sviste avranno dei colpevoli ben precisi e resteranno attaccati ai direttori di gara in mezzo al campo. E le polemiche torneranno ad essere quelle di una volta, quando parocome sudditanza e incapacità arbitrale la facevano da padroni. Ieri sera, all'Olimpico di Roma, è stato sancito il fallimento della Var, così come la stanno applicando i nostri arbitri, ormai chiaramente andati (anzi mandati...) in confusione. Perché non spingere Rocchi a rivedere il fallo di D'Ambrosio su Zaniolo non è un errore ma una clamorosa topica. Che verrà giustificata chissà come dagli strombazzatori ufficiosi, ma che dovrebbe far riflettere su tutto il sistema di applicazione del video (sul protocollo deve intervenire l'Ifab). Perché se un arbitro (che dovrebbe diventare internazionalem ahinoi...) non chiama un collega (troppo importante per lui?) a rivedere un fallo che non ha chiaramente visto in campo, significa due cose: che chi sta davanti al video non ha la personalità o la capacità di intervenire o che la Var va bene per i falli di mano (tanto che Fabbri poi chiama Rocchi sul fallo di mano di Brozovic) ma non sul resto perché sia ha paura di scalfire l'autorità dei direttori di gara in mezzo al campo. Nel lunch-match tra Milan e Parma, la Var era stata decisiva per assegnare un calcio di rigore al Milan, per un fallo di mano che Valeri ha visto e dunque segnalato a Calvarese (qui i ruoli tra internazionale e no erano invertiti: un caso?). Il punto dunque è questo: la Var si accende sui falli di mano e si spegne colpevolmente su altri tipi di falli. Una scelta che è una deriva direzionale (data da Rizzoli?) che rischia di far naufragare la credibilità di un mondo arbitrale che continua a restare arroccato, che protesta sempre ma non si interroga mai sui propri errori. I motivi per interrogarsi, invece, sono tanti, a cominciare da questo utilizzo della Var che sta diventando un boomerang (hai voglia, dicono a Roma, a fare riunioni...) dopo gli inni alla gloria della passata stagione. A pagarne le conseguenze sono anche arbitri come Rocchi, un mondiale che dopo il famoso Juve-Roma del 2014 è tornato ad avere problemi con i giallorossi. Per non dire di Orsato e Valeri, altri due internazionali che stanno vivendo una stagione poco in chiaro e tanto nello scuro.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA