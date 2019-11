Serie A, il 19 novembre a Roma incontro arbitri, capitani e tecnici per il Var

Il prossimo 19 novembre si svolgerà a Roma un incontro formativo tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A, oltre ai rappresentanti dei media, per favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo Var attualmente in vigore. Lo ha comunicato al consiglio federale di oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, d'accordo con il numero uno dell'Aia Marcello Nicchi e con il designatore di Serie A, Nicola Rizzoli. Lo spirito della riunione è quello di ricondurre la dialettica legata alle decisioni arbitrali su binari di correttezza reciproca e, allo stesso tempo, fornire a tutti gli addetti ai lavori da parte del designatore Rizzoli gli strumenti necessari di conoscenza della materia per poter giudicare con oggettiva imparzialità.





