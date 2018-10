SEGUI LA DIRETTA

Udinese e Juventus si sfidano alla Dacia Arena di Udine nella partita delle ore 18 di questo sabato di campionato; i friulani vengono dalla brutta sconfitta di Bologna subita in rimonta dopo essere passati in vantaggio, mentre i campioni d'Italia in carica finora non hanno saputo far altro che vincere nelle prime 7 partite di Serie A fin qui giocate, l'ultima delle quali sabato scorso a Torino contro il Napoli.L'Udinese non batte la Juventus in Friuli da 8 anni e mezzo, girone di ritorno della stagione 2009/2010: 3-0 con reti di Alexis Sanchez, Pepe e Di Natale per i padroni di casa; nei complessivi 44 confronti giocati a Udine in Serie A, solo 5 vittorie dei friulani, 13 i pareggi e ben 26 successi degli attuali campioni d'Italia.