Serie A, studio Cies: il campionato italiano in testa per rigori assegnati tra i cinque tornei europei più importanti

Tra i maggiori 5 campionati d'Europa è la Serie A quella che detiene il maggior numero di rigori fischiati nelle ultime 3 stagioni. E quanto emerge da uno studio dell'Osservatorio sul calcio, Cies. La ricerca, condotta sui 35 campionati europei posiziona l'Italia al secondo posto assoluto con un penalty assegnato ogni 249', al primo c'è la Ekstraklasa polacca, un calcio di rigore ogni 230 minuti. Fanalino di coda il campionato norvegese: un rigore ogni 389 minuti. Nella classifica dei campionati top del Vecchio continente (Serie A, Liga, Bundesliga, Ligue1 e Premier League) dietro la Serie A con un totale di 367 rigori in 3 stagioni, c'è la Ligue1 (1 rigore ogni 262 minuti) e la Liga (1 ogni 268'). In Bundesliga viene invece assegnato un rigore ogni 321 minuti, chiude la Premier League, 1 ogni 382'. A livello di club, la Lazio è la squadra, tra i cinque grandi campionati europei, che beneficia del maggior numero di rigori: uno ogni 296 minuti, per un totale di 31, tra il 2017 e oggi. Alle spalle dei biancocelesti il Paris Saint Germain, uno ogni 320 minuti, e la Sampdoria, uno ogni 325 minuti. Settima la Juventus (uno ogni 383 minuti), decima l'Inter (uno ogni 395 minuti).

