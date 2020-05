La Russa: «Spadafora dica chiaramente che vuole chiudere la A»

«La serie A riprende o no? Avrei apprezzato che lei dicesse no. Se lei con il suo comitatino, o comitatone, impone prescrizioni impossibili, a 'impossibilia nemo tenetur'. Se uno è contagiato e la squadra deve stare ferma per 14 giorni, dica che il campionato non può riaprire». Lo ha detto Ignazio La Russa, in aula al Senato dopo l'informativa del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. «Lei ha dato l'impressione, sbagliata, di avere una preclusione, di essere prevenuto nei confronti del campionato di calcio. È una opinione largamente diffusa», ha detto La Russa rivolgendosi a Spadafora. «Se c'è un positivo le soluzioni sono due: finisce il campionato, che è quello che dice lei. Oppure si fanno tamponi, se sono negativi gli altri continuano a giocare. Lo fanno in Germania -ha proseguito l'esponente di FdI-. Non si può mettere la serie A nelle condizioni di riprendere sapendo che dopo due settimane dovrà smettere così lei potrà dire, l'avevo detto». La Russa, rivolgendosi ancora a Spadafora, ha sottolineato: «Lei deve solo mettere il Parlamento in condizione di decidere se la seria A ha il diritto di riprendere in condizioni di sufficiente sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA