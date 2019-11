In zona gol è un Cagliari da scudetto, Juve solo decima. La Lazio spreca tanto, la Roma di più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È unda, mentre ilpuò credere nella. Ildovrà sudarsi la salvezza, mentrefaticheranno a centrare un piazzamento buono per l’. La classifica delladopo 12 giornate sarebbe profondamente diversa se, invece dei punti conquistati, valesse la. In base a questa statistica, elaborata utilizzando i dati dei gol segnati e dei tiri in porta totali pubblicati dalla Lega serie A, la squadra di Maran sarebbe ancor di più la rivelazione di questa prima parte del torneo.(6 reti),(4) e compagni hanno fatto centro 23 volte utilizzando 110 conclusioni, vale a dire il 20,9% di precisione o, se preferite, un gol ogni 5 tiri scarsi (4,78). Una bella soddisfazione perche, capacità balistiche dei suoi a parte, vede concretizzarsi molte delle trame offensive preparate.Molto meno appagato è invece: la sua Juventus deve arrivare alla conclusione quasi tre volte più del Cagliari per segnare (una rete ogni 7,40 tiri) ed è addirittura decima. Essendo pari anche la differenza reti (+11) è evidente come la Juve sia più brava a tramutare i gol di(rispettivamente a quota 5, 3, 3 e 2) in vittorie. Medaglia d’argento in questa speciale graduatoria per l’di bomber(9 centri) grazie a 26 reti su 139 tiri (18,7%). Al terzo posto una sorpresa: il Sassuolo tredicesimo nella classifica reale (ma con una partita in meno). I neroverdi dihanno segnati 21 volte (sugli scudi con 7 e 5 gol) sfruttando 115 tiri (18,26%). Paga, il Sassuolo, i 21 gol incassati. Quarta è ladella coppia gol più prolifica dei cinque maggiori tornei europei grazie al capocannoniere(14 prodezze) e all’emergente(6): 28 reti totali, ma con 160 tiri. Uno spreco che non fa sfruttare a pieno il potenziale della miglior differenza reti del torneo (+14). Solo l’, quinta anche qui, segna e tira di più (30-181).si aggiudica per ora il derby con: la Roma è solo ottava. Venti gol per i giallorossi di(5 reti),(4) e(3) con 139 tiri, ovvero 14,38% e un centro ogni 7 conclusioni (6,95). Spara a salve e “rischia la B” il Milan che, con 11 reti in 123 tiri, è quart’ultimo. A(3 gol) e soci servono 11 conclusioni per fare centro.