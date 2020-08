© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio ai tempi delpropone di continuo le sue novità, e come molte di quelle che il virus ha proposto e continua a proporre, ci toccano nel vivo delle più piacevoli abitudini, anche di quelle più innocue. Il calcio è in mutazione continua e i tifosi, declassati al rango di clienti, finiscono per “perdere il vizio”. Le plusvalenze non vanno in campo: tenetevi l’aggiustatina al bilancio, ma intanto quelli, che oltretutto hanno pure il bilancio più in regola, si tengono Coman e ci fanno pure il gol dei. Il Var è una bella invenzione, ma la sua applicazione lenta ha l’effetto straniante di sospendere le emozioni in attesa del verdetto. Ora, per colpa del Covid, ci si sono messi altri due fatti in sequenza: il calcio in vitro, che è quello chiuso in una tv o in un tablet, senza il pubblico che era “il dodicesimo in campo” e adesso è, al massimo, un abbonato in prima fila. Non è la stessa cosa. E poi questa estate stretta stretta, a tempo ridotto. Il mercato che si diceva “la fiera dei sogni” che andrà avanti, per quel poco che mercanteggerà giacché siamo allo scambio delle figurine, non sempre doppioni, anche a campionato in corso. I ritiri ridotti all’osso, per questioni di tempo e di denari. I tifosi li aspettavano i ritiri: il bomber nuovo, quello che avrebbe rovesciato la stagione precedente; il beniamino tenuto stretto, che era sempre “il primo acquisto”. Si cominciava, finalmente, lassù sulle montagne, dove l’aria è fina e i muscoli s’ossigenano meglio Ecco, anche questi sogni il Covid ci ha tolto: le amichevoli contro i dilettanti locali, quelli che venivano con ironico affetto chiamatiI ragazzi delle squadrette del posto che vivevano il quarto d’ora di celebrità e che andavano al sacrificio, felici e sorridenti. Il sacrificio in questione si contava in gol: mai bastavano le dita di una mano per star dietro al risultato; qualche taccuino ne perdeva l’andamento, ma pazienza. Non era il risultato che valeva qualcosa, lì. Valevano la gita, la scampagnata, il papà che teneva per mano il bambino. Bastava un dribbling a far nascere un campione, un tunnel a trasformarlo in stella. E non c’è più: per colpa di unche ci ha insegnato (o dovrebbe, o vorrebbe) a convivere con un ossimoro, “distanziamento sociale”; la socialità è l’esatto opposto del distanziamento. I campioni, o presunti talis, sono tenuti a distanza; i “boscaioli” rimangono nelle loro case di montagna; le raffiche di gol non sono altro che un desiderio. Poi verrà il campionato (forse), ancora in vitro (probabilmente); i clienti di cui all’inizio saranno sempre più abbonati in prima fila; ma i gol, i campioni, le prove non servono più a molto. Quel che conta sono i diritti televisivi, non i diritti della classe; quel che vale sono le plusvalenze, spesso “combinate” in uno scambio. E il Covid è arrivato giusto in tempo per il colpo di grazia al calcio di una volta. Anche se poi, quando l’arbitro fischierà, il cuore batterà ancora. Però sognare in mezzo ai boschi ci piaceva.