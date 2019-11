Lukaku e Ronaldo, lo scudetto viaggio sull'onda del campione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi avrebbero puntato su Lukaku secondo miglior marcatore di A con nove reti dopo 11 giornate, quattro in più di Ronaldo che condivide la sesta piazza con Mancosu e Joao Pedro, tra gli altri. Il Belga è diventato il punto di riferimento dell’Inter cancellando Icardi mentre il portoghese – nonostante viaggi oltre le 700 reti in carriera - è in ritardo: l’anno scorso di questi tempi era già a quota 7 gol. Fino a fine luglio sembrava la nuova coppia d’attacco juventina, ora invece Ronaldo e Lukaku si sfidano a distanza per lo Scudetto. E al momento Cristiano insegue, meno brillante e decisivo del solito, dovendo distribuire le sue forze anche sul Portogallo.LA SCELTAL’anno scorso per concentrarsi sulla nuova avventura italiana rinunciò alla nazionale nei sei mesi post Mondiale, e a 34 anni non è un dettaglio. CR7 macina record (ha superato le 700 reti in carriera, a Mosca può segnare alla 34° squadra diversa in Champions e punta al sesto Pallone d’Oro in carriera) ma nonostante il gioco offensivo di Sarri non sta facendo la differenza: nelle ultime due partite l’unico squillo è stato il rigore decisivo nel recupero contro il Genoa, e poco altro, a Lecce ha rifiatato e anche contro la Lokomotiv all’Allianz ha ceduto la ribalta a Dybala per la doppietta decisiva. Sembra più una questione mentale che fisica, e lo dimostrano anche le statistiche sulle punizioni: nessun gol dalle 29 calciate da quando è arrivato a Torino, peggio di lui solo Ciano del Frosinone. Per Sarri non si discute, a costo di sacrificare Higuain, anche se con Dybala non c’è un gran feeling. E quando Douglas Costa e Ramsey torneranno a regime le scelte forse non saranno così scontate. Lukaku invece viaggia a ritmi impressionanti. Dopo un lungo ed estenuante corteggiamento, l’Inter si stava per defilare perché considerava eccessive le richieste del Manchester United: i Red Devils pretendevano 88 milioni di euro, senza sconti o contropartite.A TUTTI I COSTIL’affare è poi andato per le lunghe, tanto da far esplodere Antonio Conte durante la tournée estiva: «Siamo indietro con il mercato, non pensavo potessimo trovarci a questo punto», aveva detto il 19 luglio. Dichiarazioni che avevano spinto Suning a convocare gli stati generali nerazzurri per tranquillizzare l’ex ct, al quale non piace mai arrivare secondo. Così Lukaku è sbarcato all’Inter l’8 agosto, affare da 75 milioni di euro (65 più 10 di bonus) per il sollievo del tecnico salentino. Miglior debutto non ci poteva essere perché il belga è andato subito in gol nel 4-0 contro il Lecce alla prima giornata (il 26 agosto, realizzando il 3-0), per poi esordire in Champions contro lo Slavia Praga il 17 settembre. Un mese passato tra reti e malumori di una parte dei tifosi nerazzurri, che gli rimproveravano di essere poco partecipe al gioco e di non farsi sempre trovare pronto nell’area avversaria. Critiche accentuate da quando Icardi ha iniziato a segnare con il Psg, ma l’ex United ha risposto a suon di gol: con la doppietta di Bologna sono adesso 9 i centri nelle prime 11 giornate. Ed è stato il primo a raggiungere questo traguardo, alla prima stagione all’Inter dai tempi di Ronaldo, nell’anno 1997-98. Niente male.