Serie A, Rocchi dirigerà l'anticipo Sampdoria-Juventus. A Calvarese la Supercoppa, Lazio-Verona slitta a febbraio

Sarà l'arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere, mercoledì prossimo alle 20.45, l'incontro Brescia-Sassuolo, recupero della settima giornata del campionato di serie A. Designato oggi anche Rocchi di Firenze quale direttore di gara di Sampdoria-Juventus, anticipo della 17/a giornata. che si disputerà sempre mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55.



Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo arbitrerà la partita della Supercoppa Italiana in programma domenica prossima, con inizio alle 17,45, fra i campioni d'Italia della Juventus e i vincitore della Coppa Italia della Lazio. Il match si disputerà sul terreno del King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Calvarese sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Peretti, mentre il IV uomo sarà Maresca. Alla Var ci sarà Mazzoleni, all'Avar Giacomelli.



Slitta al 5 febbraio 2020 la disputa del recupero Lazio- Verona, incontro valido per la 17/a giornata del campionato di serie A e inizialmente in programma per l'8 gennaio prossimo allo stadio Olimpico. La partita, secondo quanto informa la Lega serie A, avrà inizio alle 20.45. Il match era in calendario per il 22 dicembre ma era stato spostato a gennaio per la concomitanza con la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio.

