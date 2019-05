L'Empoli vince 2-1 contro la Sampdoria e resta in corsa per la salvezza

Ultimo aggiornamento: 17:53

Si riaccendono le speranze salvezza dell’Empoli. Dopo la Fiorentina, Andreazzoli batte anche la Sampdoria e si avvicina così al Genoa. Un punto di distanza, in realtà due se consideriamo gli scontri diretti favorevoli al Grifone. Qualcosa, comunque, di insperato qualche settimana fa.Dopo un primo tempo molto combattuto, con chance da una parte e dall’altra, a venire fuori è la maggior motivazione dei toscani con le reti di Farias e Di Lorenzo. Tardiva la reazione con l’1-2 finale firmato da Quagliarella in pieno recupero.Defrel dà forfait durante il riscaldamento, Giampaolo lo sostituisce con Gabbiadini . Caputo stringe i denti e scende in campo al fianco di Farias. L’Empoli inizia con la giusta aggressività: dopo 8 minuti, Caputo si divora l’1-0 colpendo il palo da buonissima posizione. La replica è affidata, subito dopo, a Quagliarella: destro al volo, pallone fuori di pochissimo. La Sampdoria, con il passare del tempo, esprime un maggior predominio territoriale. Due offensive, tra l 18’ e il 28’, vedono salire in cattedra Jankto: prima Dragowski con un intervento spettacolare e poi l’esterno della rete negano la gioia del gol. E’ ancora Quagliarella, dopo la mezz’ora, a provarci in tuffo ma nuovamente il portiere dell’Empoli è reattivo nella risposta. I dubbi su un contatto Di Lorenzo-Murru nell’area ospite sono rapidamente fugati da Doveri. Primo tempo con 0-0 stretto alla Samp.La squadra di Andreazzoli cambia decisamente passo e, complice un calo verticale dei padroni di casa, trova le forze per andare in vantaggio. Le basi sono poste nei primi 10 minuti, è’ il 56’ quando Traorè affonda a sinistra e scodella per l’inserimento di Farias. Da due passi, centro del brasiliano per lo 0-1. Doveri convalida dopo aver consultato il VAR: non c’è fallo su Murru. La reazione della formazione di Giampaolo è inesistente, neppure dopo gli innesti di Vieira e Sau. Al 75’ Farias ruba il tempo a Tonelli che, in maniera goffa, lo affossa. E’ rigore. Audero respinge la conclusione di Caputo, il tap-in di Di Lorenzo è vincente. La Samp si affaccia timidamente dalle parti di Dragowski e in pieno recupero Doveri sanziona l’intervento di Veseli su Sau. Quagliarella trasforma e sale a quota 26 nella classifica marcatori senza comunque rovinare la domenica all’Empoli.