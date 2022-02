Salernitana, Colantuono via? Spunta Pirlo per la panchina

Traballa una panchina di Serie A. Walter Sabatini starebbe pensando a un grande nome per la sua Salernitana e la scelta sarebbe ricaduta su Andrea Pirlo. Il ds umbro, da quanto si apprende, starebbe sondando il terreno nel caso di un possibile esonero di Stefano Colantuono che contro il Milan si giocherebbe la permanenza come allenatore dei campani: ricevuti già i no di Gennaro Gattuso, Claudio Ranieri e Delio Rossi, Sabatini starebbe ora trattando con Pirlo - mettendo sul piatto un contratto da 4 anni. A riportarlo è Sportitalia.