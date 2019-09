Le debolezze di Inzaghi e le pericolose tattiche di Fonseca

Non è stato un turno scontato. La sconfitta del Napoli e la vittoria dell’Inter che viaggia a punteggio pieno, sono le due facce contrapposte delle rivali più accreditate della Juventus. Le attenzioni principali erano sulla gara del Meazza. La partita ha vissuto due momenti ben distinti: quello della vigilia, quando prendeva corpo l’esclusione disciplinare, poi confermata, di Immobile, e lo svolgimento della partita. L’Inter lancia segnali inequivocabili sul suo ruolo in campionato, mentre la Lazio, s’interroga sulle ennesime occasioni sprecate. Se la decisione di non schierare l’attaccante della Nazionale è stato un segnale di forza e di leadership dell’allenatore, la Lazio deve fare i conti ancora una volta con le proprie debolezze: troppe le occasioni fallite e poi la poca incidenza di alcuni interpreti, primo fra tutti Milinkovic, ancora una volta anonimo, e di Luis Alberto, travolto dall’agonismo di Barella. Dopo aver incontrato l’Atalanta migliore della stagione, il percorso di italianizzazione di Fonseca avrà certamente un’ accelerazione. Più che altro il tecnico e la squadra avranno più chiaro su cosa e dove lavorare. Non è facile coniugare un’idea di calcio offensivo con gli accorgimenti tattici imposti dal campionato italiano. Se, di partita in partita, gli adattamenti apportati avevano trovato il verso giusto, contro la squadra di Gasperini, la ricerca di rispondere alla tattica con la tattica non ha dato i frutti sperati. Troppo avanti l’Atalanta per questa Roma ancora in fase di costruzione e crescita. Pur avendo avuto le migliori occasioni per passare in vantaggio, la squadra è apparsa frenata e timorosa. Il brutto stop non toglie e pregiudica nulla, semmai insegna che c’è ancora tanto da lavorare.

