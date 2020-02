Le differenze di Lazio e Roma: la convinzione di un gruppo e la presunzione di un altro

Analizzato e discusso per un’intera settimana il derby è già stato cancellato. Sono infatti bastati 90 minuti perché la Lazio fugasse ogni dubbio sulla sua effettiva consistenza e la Romasi ritrovasse ridimensionata e indebolita. Anche il mercato appena concluso ha avuto sulle due squadre una differente ricaduta. Mentre nella Lazio si è passati dalla delusione per il mancato arrivo di Giroud all’esaltazione della coppia Immobile-Caicedo, nella Roma l’acquisto di tre giovani di belle speranze è diventato tema di scontento e dibattito. Qualunque fosse poi l’intento di Fonseca, l’utilizzo di Bruno Peres, Villar e Carles Perez nella disfatta di Reggio Emilia è sembrata più una provocazione che una scelta tecnica. Lazio e Romasono destinate a vivere ruoli profondamente diversi. Poco considerata a inizio di stagione, la squadra di Inzaghi è in piena corsa scudetto. Gara dopo gara si è costruita un ruolo da protagonista mettendo in mostra qualità tecnica, gioco efficace e solidità mentale.Da oggi aggiunge alle proprie virtù un’altra potente componente: la convinzione. Le parole di Immobile e di Inzaghi dopo la Spal ne sono la conferma, ed è giusto vivere alla giornata senza porsi limiti. In tema di limiti, quelli della Roma sono evidenti e il tracollo con il Sassuolo li ha messi chiaramente in luce, in estrema sintesi, sono quattro. 1) L’ingiustificabile e imperdonabile presunzione dei calciatori. 2) La mancanza di alternative valide in tutti e tre i reparti. 3) Gli infortuni. 4) La sopravvalutazione sugli obiettivi stagionali, il valore dei calciatori e le scelte tecniche. Unerrore, quest’ultimo, che da troppo tempo viene commesso da società, critica e tifosi.

Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA