La Spal avverte: «Pronti al ricorso se ci faranno retrocedere a tavolino»

Dovessero farci retrocedere a tavolino faremo tutti i ricorsi possibili». Lo annuncia Walter Mattioli, presidente della Spal, nell'incertezza generale che ancora circonda il mondo del calcio verso una eventuale ripartenza della Serie A che vada a chiudere la stagione in corso. «Noi dobbiamo farci trovare pronti - aggiunge - e stiamo lavorando per tornare in campo. Non dovesse accadere, logico che ti brucia se ti dicono che sei penultimo e devi retrocedere senza poter giocare. Noi siamo pronti a giocarcela fino in fondo, stiamo bene mentalmente e crediamo di potercela fare. Se ci fossero le condizioni ci siamo, ma la B a tavolino non l'accetteremmo passivamente». La tesi del presidente è rafforzata dal patron Colombarini: «Se il campionato non dovesse ripartire tuteleremo i nostri interessi. Di certo non potremo accettare senza dire nulla che la Spal venga retrocessa senza giocare una partita». Intanto la ripresa della squadra è bloccata fino al 18 maggio, in attesa del protocollo medico approvato dalla Federcalcio. «A oggi non abbiamo ancora i tamponi - sostiene Mattioli - perché servono a medici e persone ammalate».

