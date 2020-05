Il calcio ora è in posizione d’attesa ma guarda alla ripresa con maggiore fiducia. Il governo valuta. I toni, dopo aver raggiunto il picco nel fine settimana, sicuramente si sono pacati. Anche Vincenzo Spadafora è più cauto. Il ministro dello sport ha incassato le bordate dell’opposizione di governo ma anche diverse stoccate dai suoi. Ieri è stato bacchettato anche dagli stessi Cinquestelle. A farlo è stato il deputato Simone Valente: «Il calcio rappresenta un asset fondamentale del Sistema Paese, a livello sportivo, economico e sociale. L’impegno delle istituzioni deve andare nella direzione di salvaguardare l’intero sistema, cercando di non far fallire neanche una società».

ATTESA PER LA BUNDESLIGA

Una spinta in più per favorire la ripartenza del campionato di serie A potrebbe arrivare oggi dalla Germania. La cancelliera Angela Merkel, in teleconferenza con i Länder, è chiamata a decidere se far giocare o meno la Bundesliga. Si parla del 15 maggio come possibile data. Dieci i casi positivi su un totale di 1724 test effettuati. Colonia (due giocatori e un fisioterapista), Dinamo Dresda (un calciatore), Borussia Moenchengladbach (un calciatore e un fisioterapista) e Aue (un collaboratore tecnico) le squadre colpite. Intanto l’Uefa ribadisce la Champions ad agosto ma parallelamente lavora sul piano B contemplando l’avvio della nuova stagione a Natale.

I NODI DA SCIOGLIERE

Per l’Italia la data resta quella del 18 maggio per la ripresa degli allenamenti di gruppo. Il via libera, grazie alle regioni, ha aperto una breccia importante. La palla ora è nelle mani del premier Giuseppe Conte che nei giorni scorsi ha voluto essere relazionato su una questione che stava diventando un problema di governo. La grande opera di moral suasion fatta dal calcio sul presidente del Consiglio sembra stia dando i suoi frutti. Fondamentale sarà anche il protocollo che l’ufficio sport del ministro Spadafora sta redigendo. Poi ci sarà il confronto tra la Figc e il Cts per capire la come muoversi. Come detto i nodi sono i tamponi e la positività. Ma se sul primo la soluzione è facile sul secondo tema lo scontro è più duro.

GRAVINA PRENDE TEMPO

Intanto il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha deciso di rinviare alla prossima settimana il consiglio federale convocato per venerdì. Non ci sono gli argomenti di discussione: protocollo e Decreto maggio. L’incontro con il Comitato Tecnico Scientifico è stato calendarizzato solo ieri sera per domani (ore 15) e i provvedimenti di Palazzo Chigi, che dovevano arrivare oggi, sono stati posticipati alla prossima settimana. Il numero uno di via Allegri vuole avere il quadro chiaro prima di riunirsi per prendere decisioni sulla stagione. Qualcuno teme il colpo di coda. La data del 18 rappresenta un passo importante. Grazie agli allenamenti singoli già iniziati, Gravina è convinto che la stagione possa iniziare anche prima del 14 giugno. Si vedrà. Sul tavolo ci sono ancora tutte le ipotesi: dai playoff tanto cari al numero uno federale al far slittare la stagione a settembre. L’obiettivo è sempre quello di giocare tutte le 124 partite restanti.

FONDO SPORT E CIG

Dicevamo del Decreto Maggio. E’ ancora in fase di elaborazione ma alcuni punti sono già stati fissati. Spadafora ha puntato ancora sullo sport di base. Compare di nuovo il bonus dei 600 euro per i collaboratori sportivi. Cambiano le risorse che da 50 milioni passano addirittura a 270. Inoltre la bozza prevede l’estensione del contributo anche ai dipendenti fino a 50mila euro. Tra le novità si riparla del fondo per le società con l’1% delle scommesse (ma comunque non sarebbe solo per il calcio) e della cassaintegrazione per la Serie C (professionisti con stipendio fino a 50 mila euro), che il pallone aveva già provato ad ottenere nel primo decretone, ritrovandosi con un pugno di mosche in mano. Chissà che non sia la volta.

