Serie A, record di spettatori allo stadio nella nona giornata

Aumenta ancora la media spettatori allo stadio in Serie A. Dopo i numeri da record della scorsa stagione (miglior risultato degli ultimi otto anni) prosegue quindi il trend positivo delle presenze negli stadi del massimo campionato italiano. La 9ª giornata di andata è stata seguita sugli spalti da oltre 294mila appassionati (in media 29.443 a incontro), con il derby di Milano a guidare la classifica (78.275 presenti a San Siro domenica sera), davanti a Roma-Spal (39.838) e Juventus-Genoa (37.735). Mai era stata superata la soglia di 29mila spettatori in questo campionato: il numero più alto raggiunto era 26.406 (7ª giornata). È record anche in riferimento alle prime nove giornate delle ultime tre stagioni: sono state infatti superate le 27.283 presenze fatte registrare la scorsa stagione durante l'8ª giornata della Serie A. La media gara è così salita a 24.778 spettatori, in attesa che il 31 ottobre si recuperi il match tra Milan e Genoa. Si registra un incremento rispetto alla media delle ultime due stagioni di Serie A, quando, nello stesso arco temporale, la media era di 23.997 nella stagione 2017/2018 e 21.400 in quella 2016/2017.