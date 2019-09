Serie A, a Doveri di Roma il derby di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le designazioni arbitrali per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica alle 15:Cagliari-Genoa (venerdì, h 20.45): Manganiello di Pinerolo(Longo-Vecchi/ Sozza; var 1 Chiffi, var 2 De Meo);Udinese-Brescia (sabato 21, h 15): Valeri di Roma(Colarossi-Capaldo/ Maggioni; var 1 Giua, var 2 Mondin);Juventus-Verona (sabato 21, h 18): La Penna di Roma(Di Iorio-Caliari/ Volpi; var 1 Di Bello, var 2 Alassio);Milan-Inter (sabato 21, h 20.45): Doveri di Roma(Ranghetti-Lo Cicero/ Maresca; var 1 Irrati, var 2 Carbone);Sassuolo-Spal (h 12.30): Mariani di Aprilia(Imperiale-Rossi C./ Rapuano; var 1 Abbattista, var 2 Peretti);Bologna-Roma: Pairetto di Nichelino(Meli-Fiorito/ Pezzuto; var 1 Calvarese, var 2 Schenone);Lecce-Napoli: Piccinini di Forlì(Galetto-Baccini/ Baroni; var 1 Pasqua, var 2 Cecconi);Sampdoria-Torino: Giacomelli di Trieste(Del Giovane-Tolfo/ Prontera; var 1 Mazzoleni, var 2 Paganessi);Atalanta-Fiorentina (h 18): Orsato di Schio(Manganelli-Bottegoni/ Serra; var 1 Aureliano; var 2 Tegoni);Lazio-Parma (h. 20.45): Abisso di Palermo(Villa-Gori/ Minelli; var 1 Massa, var 2 Liberti).