Serie A, le partite della 35esima giornata in programma oggi

La Serie A torna in campo per la 35esima giornata di campionato. In attesa del posticipo tra Spezia e Lazio (ecco le probabili formazioni e dove seguirla in tv), si comincia questo sabato 30 aprile con Napoli-Sassuolo. Contemporaneamente a Cagliari la sfida salvezza, almeno per Mazzarri, tra i sardi e il Verona. Alle 18 il match clou, ovvero il derby Sampdoria-Genoa. Sotto la "Lanterna" una sfida da brividi che potrebbe decidere la stagione di blucerchiati e rossoblù. Ma ecco tutte le dirette della giornata che potrete seguire su ilmessaggero.it

Serie A, le partite in programma oggi

Napoli-Sassuolo ore 15

Cagliari-Verona ore 15

Sampdoria-Genoa ore 18

Spezia-Lazio ore 20:45