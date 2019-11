Serie A, non è un sabato qualunque

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna può alzare il piede dall’acceleratore dopo l’ultimo pit stop prima di Natale. La corsa Scudetto è più viva che mai, la Juve sola in vetta riparte da Bergamo (ore 15), alle 18 il Milan ospita il Napoli, sfida che nessuna delle due può permettersi di perdere, mentre l’Inter (ore 20.45) dovrà rispondere ai bianconeri al Grande Torino, contro i granata. Un sabato ad alta intensità, con la Juventus pronta a sgommare, ma senza la sua fuoriserie: CR7 non è stato convocato, proprio come Duvan Zapata. Se il mancato recupero del colombiano era nell’aria, dopo le due partite a tutto gas con il Portogallo a Torino Ronaldo è tornato col freno a mano tirato. Un’ assenza che si potrebbe interpretare come provvedimento disciplinare dopo le scenate contro il Milan, ma la Juve è davvero in ansia per un ginocchio che continua a scricchiolare. «Di chiarimenti c’è poco bisogno, dai dilettanti alla A le reazioni alle sostituzioni sono quasi sempre le stesse – spiega Sarri -. Mi preoccupa di più il fastidio che si è ripresentato dopo il Lussemburgo. Stiamo cercando di eliminare questo acciacco che sta condizionando Cristiano anche mentalmente, l’obiettivo è riaverlo contro l’Atletico Madrid». Fuori anche Rabiot e Alex Sandro, recuperati Pjanic e Matuidi, i prossimi impegni di Champions sono più importanti per l’Atalanta, la Juve è già agli ottavi.La rincorsa dell’Inter riparte dalla sfida in casa del Torino di Walter Mazzarri. I nerazzurri sono in piena emergenza («Stringiamo i denti, ma che sia uno stimolo», l’ordine di Antonio Conte ai suoi): non ci saranno Sensi, Gagliardini e Asamoah, oltre a Politano e Sanchez. Vecino e Biraghi titolari. Nella difesa a tre è pronto D’Ambrosio con de Vrij e Skriniar, mentre in attacco è confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez. L’Inter non deve distrarsi da un’altra trasferta importante, quella di Champions contro lo Slavia Praga (mercoledì 27). Una sfida delicata per il futuro europeo dei nerazzurri, che potrebbero poi giocarsi la qualificazione agli ottavi a San Siro, contro il Barcellona. Conte per questo mini ciclo di sette partite, prima della sosta natalizia, si aggrappa al solito Lukaku.Chi non può perdere è il Milan. La classifica è preoccupante e un altro passo falso, oggi a San Siro contro il Napoli, metterebbe in serio pericolo (inimmaginabile a inizio stagione) i rossoneri, poi impegnati dalle doppie trasferte a Parma e Bologna. Non ci sarà Calhanoglu (squalificato): al suo posto giocherà Bonaventura. Le tante defezioni spalancano la porta della prima squadra al Primavera Daniel Maldini, figlio di Paolo, alla prima convocazione. Confermati Conti in difesa, Paquetà e Krunic in mezzo al campo e Piatek in attacco: «È in crescita», l’elogio di Stefano Pioli. Aria tesa, invece, al Napoli. Dalla sera dell’ammutinamento (5 novembre) non è cambiato praticamente nulla. La tensione è palpabile nell’ambiente. Carlo Ancelotti sempre più solo, mentre i giocatori sono pronti ad adire le vie legali per difendersi dai provvedimenti di Aurelio De Laurentiis. Lunedì sarà l’ultimo giorno a disposizione della società per formalizzare la richiesta delle sanzioni al Collegio Arbitrale. In questi casi la cifra base è pari al 25% del lordo dello stipendio. Inoltre, sembra che il presidente sia intenzionato anche a procedere con rito ordinario per lesione dei diritti di immagine. Chissà se una vittoria a San Siro riporterà il sereno.