Serie A, Mazzarri in guerra con gli arbitri. A Napoli il Var resta spento

L'ira di Mazzarri si è abbattuta di nuovo sulla classe arbitrale. L'allenatore del Toro, ha lanciato strali contro le disparità che, a suo giudizio, ci sono nei confronti suoi e della sua squadra, il Torino. Parole che costeranno, molto probabilmente, almeno una multa al tecnico granata che continua una sua personal battaglia verso i ragazzi di Rizzoli (oggi). Le ragione adotte da Mazzarri hanno un loro fondamento, perchè il Toro è uno dei club che può recriminare di più nelle sviste arbitrali, Var o senza Var. Quello che non convince, nell'atteggiamento del tecnico, è proprio il modo con cui Mazzarri espreime le sue proteste in campo. La sceneggiata vista sabato sera al Comunale, non poteva che essere sanzionata con l'allontanamento dal campo, perché essere trattenuti da un proprio dirigente non è ammissibile da nessun arbitro che abbia personalità e carattere. E Fabbri, all'Olimpico ha mostrato di averne, anche se, magari, è mancato nella distribuzione dei cartellini, mancandone sicuramente uno a Vitor Hugo per un fallo su Jago Falque. Ieri, è tornato in campo Daniele Doveri, che insieme a Paolo Valeri (che è stato il Var di Empoli-Juventus, chiamando Calvarese a rivedere un possibile fallo da rigore per i toscani) hanno pagato gli errori di Fiorentina- Atalanta.Dopo un paio di apparizioni estere, il romano ha diretto Sassuolo-Bologna con buona eprsonalità, assegnando un giusto rigore ai padroni di casa per una scivolata di Mbaye, che in area che ha steso Sensi. Rigore anche a Marassi, in Genoa-Udinese: lo concede un sicuro Mazzoleni per un atterramento di Bessa da parte del portiere friulano Radu. In totale, aspettando il posticipo di questa sera tra Lazio e Inter, sono stati tre i calci di rigore fischiati, per un totale di 18 dall'inizio del campionato. Nessuno dei tre è stato assegnato dal Var, perché l'unico richiamo all'on field review di sabato a Empoli, è stato sì accettato da Calvarese (secondo le nuove disposizioni) che ha però confermato la sua idea di non concendere il penalty all'Empoli. Var in ritardo, invece, ieri sera al San Paolo. Per problemi tecnici, in Napoli-Roma diretta da Massa, video acceso con 11' di ritardo dal fischio d'inizio, ma nel secondo tempo non viene consultato su un errore di Massa che punisce Dzeko per simulazione, quando Albiol in realtà, lo spinge da dietro con la mano.