Serie A, domani riunione di Lega, la Roma chiede che il presidente sia eletto dopo l'esame dei requisiti

Una verifica preventiva sui requisiti di Michele Uva, Paolo Dal Pino e Gaetano Miccichè, candidati «in vario modo da alcuni club», è stata chiesta dalla Roma alla Figc alla vigilia della terza assemblea per eleggere il presidente della Lega Serie A prevista domani, in cui il quorum scende da 14 voti a 11. Lo apprende l'Ansa. «Dopo le dimissioni del Presidente Miccichè che hanno evidenziato procedure non lineari e conflitti potenziali e reali di interesse, dopo le dimissioni del commissario ad acta Cicala per presunti motivi analoghi, non possiamo più permetterci altri errori, alla vigilia di un semestre complesso di decisioni da prendere», si legge nella mail in cui «si ritiene opportuno» che «l'elezione avvenga successivamente alla risposta del quesito da parte della Corte Federale di Appello». Uva, vicepresidente Uefa, comunque ha declinato la candidatura spiegando di voler proseguire il percorso internazionale.

Ultimo aggiornamento: 15:47

