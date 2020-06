Serie A, niente algoritmi: per la Lega calcio verdetti solo se matematici

Media aritmetica per definire la classifica in caso di stop, verdetti solo se aritmetici. È quanto votato a larga maggioranza (solo 4 astenuti) dall'assemblea di Lega Serie A per il piano B, nel caso in cui il campionato non dovesse finire. La classifica finale sarebbe stilata con la media punti moltiplicata per le gare mancanti per definire le qualificate alle coppe, lo scudetto e le retrocessioni sarebbero assegnati solo in caso di matematica. Lunedì è in programma il Consiglio Federale della Figc.



«Per quanto riguarda i principi previsti dal Comunicato 196/A della Figc, e in vista delle relative delibere che dovranno essere assunte dal Consiglio Federale del prossimo 8 giugno - si legge nella nota della Lega diffusa al termine della riunione - l'assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A». Nel corso dell'assemblea, è stata analizzata anche la composizione del Consiglio di Lega ed «è stato stabilito che si procederà a votazione per nomina del nuovo consigliere per completare la governance alla prima assemblea utile».

Ultimo aggiornamento: 22:17

