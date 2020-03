Serie A, nessun accordo sui rinvii nel consiglio straordinario della Lega. Assemblea urgente convocata il 4 marzo

Nulla di fatto nel Consiglio straordinario della Lega Serie A, riunito questa mattina in teleconferenza dopo i rinvii di alcune partite di questo fine settimana per l'emergenza coronavirus. Un'assemblea straordinaria è convocata mercoledì 4 marzo a Roma. Secondo quanto filtra, ci sono diverse ipotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite, ad esempio quella far disputare Juventus-Inter mercoledì o giovedì, facendo slittare l'impegno infrasettimanale di coppa Italia dei bianconeri con il Milan, ma al momento non c'è intesa.

Ultimo aggiornamento: 15:39

