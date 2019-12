Lega calcio, Abete commissario ad acta. Gravina: «I presidenti vadano oltre le tensioni personali»

Giancarlo Abete è il nuovo commissario ad acta della Lega calcio di Serie A in sostituzione di Mario Cicala, dimessosi ieri sera. Abete è stato appena votato dal consiglio federale della Figc, ancora in corso.



«Siamo molto attenti al fatto che sia un confronto democratico e che si vada oltre alla tensioni personali che non fanno bene al calcio, alla Lega e alle persone». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale che ha nominato Giancarlo Abete commissario ad acta della Lega Serie A.



«Abete commissario anche per i diritti tv? Mi auguro di no, uno dei nodi cruciali sul quale la Lega di A deve fondare le sue prospettive future deve essere affrontato da una governance stabile e democraticamente eletta».



«Campagna Serie A antirazzista? Le campagne pubblicitarie sono sempre esagerate per colpire le attenzioni. Questa però mi sembra che abbia superato un limite e ha esposto il calcio italiano a una serie di attacchi che non merita. Abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti da organismi internazionali su modalità, procedure ed eventuali responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere questa campagna e noi risponderemo».

