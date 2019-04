© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si affrontano all'Olimpico alle 15 Lazio e Chievo nel match valevole per la 33esima giornata di Serie A. Grazie alla vittoria di mercoledì scorso nel recupero con l'Udinese giocato all'Olimpico, la squadra di Simone Inzaghi si è riportata a 52 punti in classifica, rientrando così nel pieno della lotta per il quarto posto in finale in classifica; battute finali per il Chievo di Mimmo Di Carlo, la cui seconda esperienza in Serie A si sta per chiudere a causa di una retrocessione già scritta.Goleada della Lazio nello scorso campionato, 5-1 per i ragazzi di Simone Inzaghi con doppietta di Milinkovic-Savic; nei 16 precedenti giocati in Serie A da quando il Chievo frequenta il palcoscenico più prestigioso del calcio italiano, si contano più vittorie dei veneti che dei padroni di casa, 5 a 4, con 7 pareggi in tutto, l'ultimo dei quali nel corso del girone di ritorno della stagione 2014/2015, 1-1 con le reti di Klose per la Lazio e Paloschi per il Chievo.