La Lazio svolta, la Roma cresce bene. La sesta giornata va archiviata nello scaffale dei bei ricordi per le due romane, ma Inzaghi e Fonseca continuano ad avere più di un pensiero. Il tecnico biancoceleste dopo il gol al 98’ di Caicedo che ha piegato il Torino ha ritrovato lo sguardo “spiritato” del pre-lockdown, quando capì che poteva sognare il massimo. Il 4-3 ha il sapore della svolta, come la rimonta dello scorso anno contro l’Atalanta da 0-3 a 3-3 o la vittoria di Cagliari firmata, guarda caso, da Caicedo in un maxi recupero. Un’esplosione di gioia al termine di una settimana complicatissima per le positività al Covid, costate probabilmente la vittoria a Bruges. Il primo gol di Pereira e l’assist di Muriqi sono segnali positivi in chiave “panchina lunga”, ma Inzaghi sa che il Toro è stato ribaltato con gli ingressi di Leiva e Immobile due titolari che continuano ad essere insostituibili, così come Luis Alberto e Milinkovic (soprattutto quando è in versione gigante come ieri).

La Roma ha battuto bene la Fiorentina, con un 2-0 che non racconta in pieno l’andamento di un match a senso unico, nonostante i primi 10 minuti sprint dei viola. E il non riuscire a tramutare in gol la mole di gioco prodotta è il cruccio di Fonseca, sempre troppo Dzeko-dipendente. Giallorossi che salgono a quota 11 agganciando l’Inter e il Napoli battuto a domicilio da un Sassuolo che è secondo a due punti dal Milan e che sarebbe il caso di guardare con uno sguardo meno superficiale. In casa Roma inizia a pesare il punto perso per la gaffe-Diawara. In settimana ci sarà l’esito del ricorso contro lo 0-3 : fosse ristabilito lo 0-0 di Verona, la Roma raggiungerebbe Atalanta e Juve in zona Champions. A proposito di Juve: sono bastati 180 secondi dall’ingresso in campo a Ronaldo per togliere le castagne dal fuoco a Pirlo. CR7 è l’anima dei bianconeri, come Ibra lo è del Milan trascinato ancora al successo. È il segno dei campioni, degli assi da tre punti.

