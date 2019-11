Cinque squadre per due posti: che bagarre per l’Europa dei big

Ultimo aggiornamento: 14:19

L'altalena, o la maledizione del terzo posto, insieme alla crisi del Napoli, sono gli spunti più significativi del dodicesimo turno. Dopo Napoli, Atalanta e Roma, sono ora la Lazio e un sempre più convincente Cagliari a essersi presi la terza piazza della classifica, approfittando, con le loro larghe vittorie, dello stop della Roma e del pari dell’Atalanta. Sembra al momento svolgersi alle spalle di Juve e Inter, la lotta più incerta e intrigante del campionato. La crisi certificata della squadra di Ancelotti, 3 punti nelle ultime 4 gare, e il prepotente inserimento del Cagliari hanno di fatto aumentato i posti a disposizione per un piazzamento Champions, terzo e non solo quarto posto, e allargato il numero delle pretendenti. In questo consistente gruppetto formato da cinque squadre per due posti, c’è una sfida nella sfida: quella che vede protagoniste le due squadre romane. Tanto diverse, quanto simili nel volere la qualificazione in Champions. La Lazio, più della Roma, sembra avere migliori risorse in fase realizzativa. La Roma, più della Lazio, sembra avere maggiori soluzioni tecniche e tattiche. Non solo l’inarrestabile Immobile, già a quota 14 reti, Inzaghi può contare anche sui gol e le invenzioni di Correa, Luis Alberto e Milinkovic. Non è un caso che la Lazio da ben 56 partite non finisca una gara sullo 0-0. Non ha problemi a segnare, casomai a gestire le partite dove spesso rischia di concedere fin troppo agli avversari. Parma a parte, dove la stanchezza ha evidentemente condizionato gara e risultato, la Roma ha comunque ben gestito la pesante emergenza. Dopo la sosta, con i rientri di Pellegrini e Mkhitaryan, Fonseca avrà più soluzioni, nella speranza che il peso dell’attacco non rimanga solo sulle spalle di Dzeko: l’unico a non avere sostituti.