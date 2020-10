Difficile parlare di calcio e di valori tecnici al cospetto della vicenda Juventus-Napoli. Oltretutto, proprio la gara dello Stadium avrebbe chiuso una giornata che, con il pari tra Lazio e Inter, la formidabile Atalanta e il Milan a punteggio pieno, aspettava, indicazioni ulteriori, proprio dalla sfida tra Pirlo e Gattuso. In verità il big match avrà comunque effetti immediati: vittoria a tavolino per 3-0 alla Juventus e 1 punto di penalizzazione al Napoli. Questo è soltanto il primo esito di un caso che squarcia, non solo per sua colpa, ancora una volta il mondo del calcio al tempo del Covid. Prepariamoci a tutto: da un nuovo protocollo a svariati interventi politici, dalle battaglie legali a tanta ipocrisia. In attesa di conoscere gli sviluppi sulla vicenda, la chiusura del calcio mercato, da questa sera, ci darà il volto definitivo delle varie squadre. A prescindere dai colpi last minute, il dato di fatto è che nelle zone nobili della classifica c’è una maggiore competitività. L’Atalanta è ora una rivale per lo scudetto, non più una pretendente alla zona Champions. Il Milan, a punteggio pieno e in testa alla classifica, ha accorciato le distanze e alzato il livello delle sue ambizioni. Dando per scontata la superiorità potenziale degli organici di Juventus, Inter e Napoli, ecco che il campionato per le due squadre romane diventa più complicato. La Lazio, oltre che ripetersi, dovrà gestire la Champions. La Roma dovrà raggiungere continuità di prestazioni e risultati, oltre che una solidità di squadra ancora lontana.

