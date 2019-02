Sarà Antonio Giua di Pisa ad arbitrare Juventus-Frosinone nell'anticipo di domani alle 20:30 a Torino, mentre per Napoli-Torino è stato designato Michael Fabbri di Ravenna. Per Inter-Sampdoria è stato scelto l'arbitro Daniele Doveri di Roma e per Atalanta-Milan Fabrizio Pasqua di Tivoli. Il posticipo di lunedì all'Olimpico della quinta giornata di ritorno della Serie A tra Roma e Bologna sarà diretto da Marco Di Bello di Brindisi.





