Serie A, l'Inter chiede di posticipare la sua prima giornata di campionato, la Lega orientata per il si

Laè orientata ad accogliere la richiesta dell'di posticipare la sola gara dei nerazzurri nella prima giornata di campionato. Una richiesta motivata e fondata visto che la squadra diha terminato la stagione per ultima, il 21 agosto dopo un vero e proprio tour de force. La necessità di rifiatare e recuperare forze ed energie in vista del campionato, che si aprirà il 19 settembre, è reale. Da qui l'orientamento del presidentead accogliere la richiesta presentata dall'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, giunta oggi in via Rosellini. Il tema sarà probabilmente trattato nel prossimo consiglio di Lega.