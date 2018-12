Serie A, il tour de force di fine anno potrà spostare gli equilibri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mini ciclo natalizio di 3 partite in sette giorni sembra promettere scintille. Non che i risultati di ieri abbiano portato chissà quali sorprese, ma nei prossimi due turni scontri diretti, pressione e stanchezza potrebbero portarci alla sosta e alla fine del girone d’andata con un classifica più indicativa di quella attuale. A cominciare da Inter-Napoli, avremo, ad esempio, un quadro più definito sui nerazzurri. La squadra di Spalletti, reduce dalla mancata vittoria con il Chievo, è a un bivio: confermare di essere la terza forza del campionato o essere risucchiata nella bagarre di chi momentaneamente lotta per il quarto posto. La vittoria della Fiorentina (la prima in trasferta) a Milano non può considerarsi una sorpresa, semmai ha certificato la crisi rossonera, mentre il netto successo della Lazio con il Cagliari, dopo 4 sconfitte e 1 pari, va interpretato come un segnale confortante. Soprattutto se messo in relazione alle prestazioni finalmente più convincenti di Milinkovic Savic e Luis Alberto. Pochi 90 minuti per qualsiasi considerazione, appare però chiaro che, ritrovando questi due fondamentali interpreti, le prospettive biancocelesti potrebbero cambiare sensibilmente. Sconfitta, ma viva con qualche rimpianto: la Roma torna da Torino con qualche certezza in più. A partire dalla reazione del secondo tempo dopo una prima frazione troppo timorosa (anche per scelta tattica dell’allenatore). Rientrare in corsa o rinunciare a qualsiasi velleità è il destino imprescindibile che attende i giallorossi con Sassuolo e Parma. Il ritorno di Dzeko può essere di grande aiuto.