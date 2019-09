Maran: «Noi bravi a reagire dopo il gol di Kouamé»

Dopo i due ko in partenza il Cagliari ha cambiato marcia: tre punti a partita, ma anche tre gol a match nelle ultime due gare: la squadra di Maran sembra aver imboccato la strada giusta. «Avevamo la partita in mano - ha detto il tecnico riflettendo sullo scampato pericolo - e quel gol di Kouamé poteva farci male. E invece c'è stata una reazione

importante. La vittoria con il Parma è stata la medicina migliore: questi risultati aiutano la squadra a crescere». Il turnover ha dato i suoi frutti: «Abbiamo un organico che ce lo consente - ha spiegato il tecnico - ma chi gioca fa sempre la sua parte». Simeone ha già le chiavi dell'attacco, come dimostrano le due reti in altrettante partite: «Bravo - ha commentato Maran - a calarsi subito nell'ambiente».







