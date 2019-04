Cagliari, basta Joao Pedro su rigore per blindare la salvezza

Ultimo aggiornamento: 17:31

Match point sfruttato, il Cagliari batte per 1 a 0 il Frosinone e può già programmare la prossima serie A. Il gol di Joao Pedro su rigore regala una vittoria non facile per i giocatori di Maran che nonostante un maggior possesso palla hanno avuto difficoltà a creare occasioni nitide da gol, con un Frosinone chiuso in difesa ma pungente in attacco.Salvezza quasi in tasca per il Cagliari, necessità assoluta di punti per il Frosinone a un passo dalla retrocessione: questo il tema della sfida. Baroni ha optato per un aggressivo 3-5-2 con la coppia più prolifica a disposizione, Ciofani-Ciano in avanti, senza trequartista, Maran sceglie Lykogiannis e Birsa per gli squalificati Pellegrin e Barella. L'inizio di gara ha confermato il diverso stato d'animo delle squadre con il Cagliari che nel primo quarto d'ora ha giocato in scioltezza e il Frosinone concentratissimo in difesa. Posta in palio altissima per i gialloblù che nei primi venti 25' minuti hanno lasciato il possesso di palla al Cagliari ma hanno creato le chance più importanti per passare in vantaggio, prima con Paganini al 7', poi con Goldaniga al 22' e Ciofani al 24'. Nel momento più bello per i ragazzi di Barone, tuttavia, è arrivato il rigore che ha sbloccato il match: fallo su Ionita, trasformazione di Joao Pedro. Tre palle gol nitide a una, la squadra di Baroni non ha avuto fortuna nel primo tempo, non approfittando dei risultati di Empoli e Udinese, sotto in casa nei primi quarantacinque minuti.La ripresa ha visto un avvio più determinato dei gialloblù che hanno provato nei primi 10 minuti a mettere sotto pressione un Cagliari distratto. Tuttavia la verve dei ragazzi di Baroni è durata poco e neanche i cambi sono riusciti a dare la scossa giusta. Cagliari sornione, che durante il secondo tempo ha provato ad amministrare il vantaggio creando le occasioni più importanti della ripresa: al 70' con Pavoletti che ha mancato una buona opportunità di testa, una notizia da queste parti, e al 75' con Joao Pedro, che a tu per tu con Sportiello ha appoggiato il pallone tra le mani di Sportiello. L'espulsione di Faragò all'80' ha creato qualche affanno alla squadra di Maran, con il Frosinone che ha messo altre due punte nel finale, chiudendo con quattro attaccanti. Dopo cinque minuti di recupero i rossoblù mettono un piede e mezzo nella prossima serie A. Tra il Frosinone e la serie B manca solo l'aritmetica, che potrebbe arrivare già la prossima settimana.