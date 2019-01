Serie A, gol rimonte e tanti flop: tutta colpa del mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo pazzo pazzo pazzo mercato di gennaio. Meno male che giovedì finisce. Non per noi che ci divertiamo anche. Ma per quei poveracci che vanno in campo senza sapere oggi che cosa faranno domani e per quelli che in campo non ci possono o non ci vogliono andare, prigionieri di affari belli e impossibili, o perché appena catapultati in realtà sconosciute. L'ultima domenica a trattative ancora aperte è stata la più folle del campionato: gol piovuti come gettoni delle slot machine, rimonte impossibili, cannonieri in panchina (Piatek), vice campioni del mondo in crisi d'identità (Perisic), nuovi acquisti in erezione agonistica (Muriel: stavolta durerà?) e altri invece (Birsa, Okaka, Kucka) già più depressi di prima. Doveva chiudere il 18, quest'anno, il mercato di gennaio, cioè prima della ripresa dopo la sosta invernale.NUOVO E ANTICOInvece, con un contrordine dell'ultima ora, si è deciso di tornare all'antico: avanti sino alla fine del mese. Non per favorire nessuno, a parte i soliti procuratori e intermediari, sempre pronti a far festa con le ricchezze altrui, ma di certo penalizzando il campionato, che è andato in tilt. Mai viste tante partite impazzite: goleade improbabili, almeno tre rimonte di squadre sotto di due o tre gol, una andata in fumo nonostante la superiorità numerica (Chievo), le zone più calde della classifica, la lotta per l'Europa e quella per non retrocedere, rimesse a sorpresa in discussione. Con alcuni paradossi. Il Milan, la squadra più confusa dal mercato, ha portato a casa 4 punti molto buoni da una trasferta insidiosa (Genoa) e una sfida a una big (Napoli), pur con due prestazioni insufficienti di Mister 45 Milioni (Paqueta) e scegliendo in entrambe le occasioni di rinunciare al centravanti titolare: fuori Higuain a Marassi perché pronto a partire, fuori Piatek a San Siro perché appena arrivato. Il Bologna ha subito la sconfitta più rovinosa, 0-4 in casa, nonostante l'inserimento senza fretta dei due giocatori (Soriano e Sansone) che dovevano rinforzare la squadra. A travolgere il nuovo Bologna è stato il Frosinone che in questo mercato di nuovi titolari per uscire da una situazione disperata ne ha presi già quattro, nessuno dei quali però era in campo. Meno paradossale, anzi logico, che Napoli e Inter, soprattutto l'Inter, abbiano risentito delle bizze di Allan e Perisic: due difficilmente sostituibili. Piuttosto, stupisce che appena un calciatore dia segni di malessere, oggi la società non soltanto cerchi subito di accontentarlo, ma nel frattempo addirittura lo metta fuori squadra, con tanti saluti alle più elementari nozioni di professionalità. Il mal di mercato stordisce il campionato. Un altro esempio: da quando gli hanno detto che vale almeno 40 milioni, Barella ha cominciato ad affondare insieme al Cagliari. Meno male che giovedì finisce.