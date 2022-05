Serie A, gli anticipi e i posticipi dell'ultima giornata di campionato

Come anticipato dalla Lega, ecco la nota ufficiale degli anticipi e posticipi dell'ultima giornata di campionato. Bisognava aspettare gli ultimi verdetti per capire quando garantire la contemporaneità di alcune partite conciliando anche le esigenze televisive. Ma andiamo a vedere l'elenco completo delle partite dell'ultima giornata con i giorni, gli orari e dove vedere i match in tv

Serie A, anticipi e posticipi

Venerdì 20 maggio

Torino-Roma ore 20:45 (Dazn)

Sabato 21 maggio

Genoa-Bologna ore 17:15 (Dazn)

Atalanta-Empoli ore 20:45 (Dazn/Sky)

Fiorentina-Juventus- ore 20:45 (Dazn/Sky)

Lazio-Verona ore 20:45 (Dazn)

Domenica 22 maggio

Spezia-Napoli ore 12:30 (Dazn)

Inter-Sampdoria ore 18 (Dazn)

Sassuolo-Milan ore 18 (Dazn)

Salernitana-Udinese ore 21 (Dazn)

Venezia-Cagliari ore 21 (Dazn/Sky)