Una ritrovata Fiorentina, reduce dalla bellissima vittoria di San Siro ai danni del Milan e salita a 8 punti in graduatoria dopo le due sconfitte consecutive iniziali in campionato, ospita nel match domenicale delle ore 12.30 l'Udinese, compagine che dopo avere incassato 3 sconfitte consecutive contro Parma, Inter e Brescia sembra essersi ritrovata grazie al pareggio a reti bianche di Verona prima e alla vittoria sul Bologna poi nello scorso turno di campionato.E' una Fiorentina decisamente in palla quella che ospita quest'oggi l'Udinese allo stadio Artemio Franchi; i friulani, tra l'altro, non vincono a Firenze dalla stagione 2007/2008, quando furono Quagliarella e Di Natale a regalare i 3 punti agli ospiti, vanificando così il momentaneo pareggio viola con Pazzini. Sono solo 5, del resto, le affermazioni dei bianconeri nel capoluogo toscano nei 43 precedenti giocati in Serie A.