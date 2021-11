Gravina: «Staccare la Serie A dalla Figc? Sorrido...»

La Serie A come la Superlega? La "moda" della secessione sembra aver coinvolto anche qualche presidente dei club italiani. Per questo motivo è arrivata la risposta di Gabriele Gravina: «Qualche presidente di Serie A vuole uscire dalla Figc come fatto dalla Premier League? Se qualcuno ha perso la propria capacità di esercizio del potere nella Figc e pensa di sviluppare rancore offuscando la logica di altri soggetti, che dovrebbero reagire in maniera più decisa, mi amareggia. Ma rispondo solo con un sorriso invitando a studiare di più». Gravina, durante Sport Industry, ha poi detto. «Reagisco con un sorriso, che copre l'amarezza per l'incapacità di qualche soggetto nel sapere fare proposte progettuale differenti dalla semplice ricerca di una foglia di fico per coprire le proprie responsabilità. Se il modello è quello della Premier League io sarei felicissimo: è fuori dalla federcalcio inglese, ma la FA ha diritto di veto su tutto. Se la richiesta è di essere commissariati, basta far richiesta, noi interveniamo». «Io sono molto preoccupato quando sento parlare di riunioni informali tra presidenti, dove hanno all'ordine del giorno progetti ma poi si parla di rapporti negtivi con la Figc. Abbiamo mai bloccato lo sviluppo della Lega Serie A in qualche modo?» Il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione culturale, ha bisogno di cambiamento, che fa paura e non viene accettato né condiviso«, ha concluso.

