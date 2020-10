Milan-Juventus, storica prima volta a San Siro per la serie A femminile: vittoria bianconera su rigore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel tempio di San Siro, che ha aperto per la prima volta nella sua storia al calcio femminile, la Juventus batte 1-0 il Milan e vola da sola in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. La partita l’ha decisa Cristiana Girelli (5° gol in campionato e primo gol contro le rossonere) con un calcio di rigore all’11’ dopo che Conc ha atterrato in area Cernoia. Il Milan ha sofferto, soprattutto nel primo tempo. E la giovane squadra di Ganz ha sicuramente pagato inizialmente l’emozione di giocare nella “Scala del calcio”: perché solamente nel finale hanno aumentato il ritmo, andando vicinissime al pareggio con Salvatori Rinaldi che da dentro l’area ha sparato sopra la traversa. La Juventus, dal canto suo, ha messo in campo le sue armi migliori: compattezza ed esperienza nel saper gestire i momenti topici della partita. E allora Guarino piazza il colpaccio che gli permette di staccare sia il Milan che la Fiorentina, battuta dal Sassuolo, e di tentare la prima fuga della stagione. Ma, oltre il risultato, è stata una giornata storica per il calcio femminile: dopo l’Allianz di Torino e il Franchi di Firenze, anche San Siro ha ospitato una partita della massima serie. Manca l’Olimpico con la Roma, ma non è detto che nel corso di questa stagione anche lo stadio capitolino non apra a capitan Bartoli e compagne. Che, alla fine del turno e vedendo i risultati venuti fuori, riescono a rosicchiare qualcosa per un piazzamento Champions League. Il vero obiettivo della squadra di Betty Bavagnoli. Della serata comunque rimane l’emozione negli occhi delle ragazze che sono scese in campo, accompagnate dalle “urla” in tribuna delle bimbe del settore giovanile del Milan. Una serata storica. Che però deve cominciare ad essere normalità.