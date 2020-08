Serie A femminile, Roma obbligata a vincere contro il Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un campionato di serie A che è già ripartito. Ed è quello femminile, che tra domani e domenica ha in programma la seconda giornata. All'esordio le favorite - tranne la Roma che comunque aveva l'impegno più difficile - hanno vinto. Adesso l'obiettivo per loro è continuare. Ma non sarà facile.La squadra di Betty Bavagnoli deve vincere (domenica, 17:45 a Trigoria) per dimenticare il pareggio subito in rimonta sul campo del Sassuolo. Le giallorosse hanno giocato una partita a due facce: pimpanti nel primo tempo; spente nella ripresa. Non ha aiutato il campo pesante, ma la vittoria sembrava veramente alla portata. In ogni caso adesso c'è da mettere a referto la prima vittoria stagionale contro una squadra che ha battuto il Napoli al debutto dimostrando una certa solidità difensiva. Solamente un dubbio di formazione per Bavagnoli: Thomas ieri non si è allenata col gruppo per un affaticamento muscolare. Nel caso non ce la facesse è pronta Serturini.Il turno sarà aperto dal Milan di Maurizio Ganz che giocherà sul campo del San Marino. Impegno semplice per Giacinti e compagne che affronteranno una squadra che al debutto ha preso 10 gol dall'Empoli. E, proprio le toscane, giocheranno in casa della Juventus (domani, 20:45) per capire realmente il proprio valore. Le bianconere, dal canto loro, non vogliono perdere punti. E soprattutto Girelli non vuole smettere di segnare. Impegno ostico per la Fiorentina di Cincotta che al Franchi sabato scorso ha strapazzato l'Inter. Sul campo del Napoli sarà tutt'altro che semplice, ma le viola hanno tutte le carte in regola per fare bottino pieno.C'è un interessante Inter-Sassuolo. Le ragazze di Attilio Sorbi per dimenticare la scoppola di Firenze. Quelle di Piovani per dimostrare che il pareggio contro la Roma non è solo frutto del caso. Il programma infine è chiuso da Florentia-Verona, entrambe vogliono muovere la classifica visto che sono ferme al palo.