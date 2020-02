La Roma batte il Sassuolo 1-0 e si porta a 1 punto dalla zona Champions

Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di Milan-Fiorentina, rinviata per l’emergenza Coronavirus, la Roma di Bavagnoli batte a domicilio il Sassuolo 1-0 e si porta ad un solo punto dalla zona Champions League. Lì dove è iniziato il percorso nella massima serie per la società giallorossa, la Roma getta le basi per un finale di stagione che potrebbe essere davvero entusiasmante. È stata ancora una volta Agnese Bonfantini a realizzare la rete decisiva al 3’. La giovane esterna d’attacco sta vivendo un momento di forma entusiasmante. E lo sta sfruttando al massimo soprattutto in fase realizzativa, dove spesso è mancata. Ma è tutta la squadra a dimostrare di essere cresciuta sotto tanti aspetti. Il primo quello della gestione della partita. La Roma capisce quando è il momento di abbassarsi per difendere il risultato oppure quando, sfruttando le carenze della avversarie, andare a cercare il gol che potrebbe chiudere la sfida. Oggi è mancato un pizzico di cinismo. Anche perché le occasioni per mandare in archivio la partita prima del 90’ ci sono state. Ma poco male. La quarta vittoria consecutiva ha un sapore particolare. E potrebbe regalare quell’entusiasmo necessario per andare a mille nelle ultime gare di campionato. Quelle decisive. Quelle che contano davvero.ANDRESSA E GIUGLIANO SUPERSTARLa qualità del gioco della Roma è sotto gli occhi di tutti. E quella la mettono in campo sia Andressa che Giugliano, che si trovano a meraviglia. E confezionano occasioni su occasioni. Da vedere e rivedere quella al 38’ del primo tempo quando un tocco sotto della brasiliana ha liberato davanti la porta la numero 10 giallorossa: tocco sotto e palla che si è persa di un niente sul fondo. Nella prima parte di gara le giallorosse hanno fatto il bello e il cattivo tempo soprattuto sulla corsia mancina, dove Bartoli è stata un motorino instancabile capace di ribaltare l’azione da difensiva in offensiva. Bene anche il resto del pacchetto arretrato che non ha concesso nulla al pericolo numero uno Daniela Sabatino.SERTURINI E BARTOLI VICINE AL COLPO DEL KONella ripresa il canovaccio della partita non cambia. La Roma gioca bene, abbassa i ritmi e non rischia nulla. E quando Bavagnoli decide di buttare nella mischia Serturini al posto di una spenta Therstrup, le giallorosse ritrovano immediatamente anche le occasioni per andare sul doppio vantaggio. Prima è la neoentrata dopo una bella combinazione con Thomas a far venire i brividi a Lemei. La conclusione però si spegne a lato di un soffio. Passa qualche minuto, e dopo un’uscita bassa di Pipitone sui piedi di Sabatino, è Bartoli ad avere una buona opportunità. Il suo destro trova però la deviazione di Cutler che mette in angolo. Nel finale è solo gestione del pallone per le giallorosse, che non rischiano nulla e portano quindi a casa tre punti pesantissimi. Adesso testa al ritorno dei quarti di Coppa Italia contro il San Marino. Mercoledì al Tre Fontane si riparte dall’1-6 quindi sarà pura formalità. Poi sosta per la Nazionale.